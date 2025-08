Biedronka kusi promocją na sprzęt. Taniej aż o 40 proc.

Smartwatche nie są może wielkim hitem, ale chyba wszyscy zgodzimy się, że coraz więcej osób nosi na swoich nadgarstkach inteligentne zegarki. To bardzo przydatne urządzenia dla użytkowników, którzy chcą kontrolować swoje parametry, w tym zrobione kroki czy spalone kalorie. Jeśli sami jeszcze takiego zegarka nie macie, to Biedronka właśnie przeceniła jeden model aż o 40 proc.

Promocja na smartwatch w Biedronce

W sklepie internetowym Biedronka Home dostępny jest smartwatch Ecowatch 1 z trzema wymiennymi paskami w zestawie (ekoskóra, silikon i metalowa bransoleta). Co kluczowe, urządzenie zostało przecenione z 499 do zaledwie 299 zł. To aż 200 zł i 40 proc. mniej, niż musielibyście zapłacić za niego normalnie. Obok takiej okazji trudno przejść obojętnie.