W Biedronce za 59,90 zł, u innych setki złotych. Oto hit lata

Nie trać setek złotych, w Biedronce za 59,90 zł

Już we czwartek 7 sierpnia do oferty sieci sklepów Biedronka wchodzi bezprzewodowy dzwonek do drzwi czy bramy z wbudowaną kamerą i domofonem. Dokładnie tak, za wodoszczelny sprzęt, o aż 6 mies. pracy na wbudowanym akumulatorze, zapłacimy teraz zaledwie 59,90 zł. Do tej pory za takie zestawy trzeba było płacić setki złotych, teraz są w końcu dostępne w przystępnej cenie.