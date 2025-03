Biedronka odpaliła taką promocję, że lepiej się pospieszyć

Istnieje duża szansa, że promocja ta skradnie serca kinomaniakom oraz miłośnikom spędzania czasu z dala od zgiełku, najlepiej w domu, z rodziną oraz przyjaciółmi. Tak dobra cena obowiązuje w dniach od 5 do 11 marca 2025 roku . Jest to przecena na poziomie 55 procent, dlatego warto jej nie przegapić. W tym wybranym okresie czasowym za projektor zapłacimy tylko 229 złotych . Warto się pospieszyć, bo zostało jeszcze 6 dni, a ze względu na atrakcyjność sprzętu, zapasy mogą wyczerpać się szybko.

Przenośny projektor Yoton Y4, 720p, 200 ANSI lumenów

Jak czytamy na stronie sklepu internetowego Biedronki, przenośny mini projektor YOTON Y4 charakteryzuje się rozdzielczością 720p i jasnością 200 ANSI lumenów. Urządzenie zapewnia wyraźny i odpowiednio jasny obraz w warunkach słabego oświetlenia, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako sprzęt do rozrywki oraz do kina domowego. Projektor wyposażony został w obrotową podstawę o zakresie obrotu 270° umożliwiającą dostosowanie kąta projekcji. Dzięki automatycznej korekcji trapezu projektor wykrywa i koryguje zniekształcony obraz. Urządzenie posiada rozdzielczość podstawową 720p oraz obsługuje rozdzielczość do 1080p. Jasność 200 ANSI lumenów i kontrast 10000:1 gwarantują wierne odwzorowanie szczegółów i kolorów. Dzięki Bluetooth można łatwo podłączyć projektor do zewnętrznych głośników, słuchawek bezprzewodowych lub soundbarów, by uzyskać jeszcze lepszy dźwięk.