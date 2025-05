Biedronka przeceniła viralowy sprzęt. To nie Ninja, ale też daje radę

I być może nie należy do najbardziej niezbędnych rzeczy w twoim domu, ale sprawi wiele radości domownikom oraz gościom. Maszyna do mrożonych napojów Inoviva Slushie swoim wyglądem przypomina słynną viralową Ninję i pozwala w krótkim czasie przygotować pyszne mrożone napoje, bez konieczności dodawania do niej lodu. Teraz do zakupienia w całkiem atrakcyjnej cenie.