Biedronka goni Lidla? Wjechała z promocyjną gwiazdą weekendu

Gwiazda weekendu od 26 do 30 marca

Wiosnę już czuć na każdym kroku i choć widok za oknem nie zawsze zachęca do prac domowych, to jednak prędzej czy później nas zaskoczy i będzie sprzyjać majsterkowaniu. Biedronka Home też potrafi zaskoczyć majsterkowiczów i trzeba przyznać, że za każdym razem bardzo pozytywnie. Dyskont właśnie wjechał z bardzo interesującą ofertą weekendową, z którą warto się zapoznać właśnie teraz. W dniach od 28 do 30 marca będziemy mieli niepowtarzalną okazję zakupić wiertarkę udarową w cenie 259 złotych . Cena regularna to 399 złotych, zatem jeśli marzą nam się oszczędności - warto przyjrzeć się produktowi, póki jest na promocji.

Wiertarka udarowa Metabo SBE 650

Producent zapewnia, że jest to solidne narzędzie o mocy 650 W. Nadaje się do różnorodnych prac wiertniczych. Regulacja obrotów umożliwia łatwą kontrolę nad wykonywaną pracą. W prosty sposób możemy przystosować prędkość w zależności od rodzaju obrabianego materiału.

W zestawie znajdziemy: wiertarkę, uchwyty wiertarskie zębate, klucze do uchwytów, rękojeść pomocniczą oraz ogranicznik głębokości wiercenia. Wymiary narzędzia to 8x31x26 cm, a waga to 2,3 kg. Szacowany czas dostawy to 1-3 dni. Okres gwarancji na ten konkretny sprzęt to standardowo 2 lata.