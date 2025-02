Biedronka rzuciła właśnie świetny sprzęt. Za mniej niż połowę ceny

Trzeba przyznać, że posiadanie tego typu urządzenia to bardzo wygodna sprawa. Kamera GNCC P1 to kamera wewnętrzna WiFi, która idealnie sprawdzi się do monitorowania pomieszczeń oraz jako kamera dla zwierząt domowych. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań pozwoli o każdej porze dnia i nocy zobaczyć i usłyszeć, co robią zwierzęta domowe, dzieci i ewentualni intruzi. Ale to nie wszystko, kamera umożliwi nam także swobodną komunikację z tymi, których obserwujemy. Czego zatem chcieć więcej? Urządzenie obsługuje karty micro SD o pojemności do 128 GB.