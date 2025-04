Ta oferta Biedronki to prawdziwy kosmos. Teraz tylko za 47 zł

Czasem drobny szczegół jest w stanie sprawić, że pomieszczenie wyda się bardziej nastrojowe, a nawet magiczne. I to nie tylko w pokoju dziecięcym. Śmiało zastosujemy projektor gwiazd w każdym z naszych pomieszczeń, nawet w salonie. Bardzo fajnie, niewielkim kosztem buduje nastrój podczas spotkań z przyjaciółmi lub w trakcie kameralnych zajęć jogi.

W dniach od 18 do 20 kwietnia 2025 mamy możliwość zakupienia projektora Astronauty w promocyjnej cenie 47,99 złotych. Cena regularna urządzenia to 99 złotych. Zatem, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad zakupem, to właśnie teraz warto kupić i przetestować osobiście. Lepszej oferty możemy się nie doczekać. Przynajmniej nie prędko.