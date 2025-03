Biedronka przeceniła niezły hit o 44%. Każdy kto go ma, docenia

Biedronka przygotowała tym razem promocję na mały piekarnik beztłuszczowy, który dzięki wykorzystaniu ciepłego powietrza umożliwia pieczenie zdrowych, pozbawionych nadmiaru tłuszczu, dań. Czego chcieć więcej? No może jeszcze niskiej ceny. W dniach od 19 do 25 marca 2025, frytkownicę Alder zakupimy za 159 złotych. Regularna cena urządzenia to 289 złotych. Dlatego lepiej się pospieszyć, bowiem tego typu urządzenia normalnie znikają dość szybko ze sklepu internetowego, a co dopiero za 44% ceny.

Frytkownica beztłuszczowa AD 6310 marki ADLER

To coś więcej niż zwykła frytkownica. To raczej wielofunkcyjne urządzenie, służące do szybkiego przyrządzania zdrowych dań. Dzięki frytkownicy w twojej kuchni stanie się bardziej kolorowo, a posiłki staną się bardziej urozmaicone. W prosty sposób przygotujesz więcej beztłuszczowych potraw, takich jak frytki, kurczaka, rybę oraz inne warzywa. Z powodzeniem zastąpi ci tradycyjny piekarnik oraz patelnię. Wyjmowany pojemnik do smażenia ma pojemność 3 litrów, co jest wystarczające na przygotowanie pełnego posiłku. Zakres temperatury frytkownicy to przedział między 80 a 200°C. Oczywiście airfryer umożliwia regulację temperatury podczas smażenia. Elegancki i minimalistyczny design sprawdzi się w każdej kuchni. Urządzenie jest także bezpieczne w użytkowaniu. Posiada wyjmowany ruszt, nienagrzewający się uchwyt, dwie lampki kontrolne, automatyczne wyłączanie oraz antypoślizgowe stopki.