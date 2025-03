Biedronka przeceniła o połowę naprawdę "wypasione" urządzenie

Promocja, o której piszemy obowiązuje w dniach od 12 do 18 marca 2025 roku. To prawdziwa gratka dla kinomaniaków, ale tych bardziej mobilnych. Można zabrać go w podróż, korzystać w plenerze lub w dowolnym miejscu w domu. We wspomnianym okresie, za telewizor przenośny marki METZ zapłacimy jedynie 999 zł zamiast 1999 zł. To aż 50 procent taniej od ceny regularnej. Warto zerknąć i jeśli potrzebujemy akurat takiego sprzętu, przetestować.

Dalsza część tekstu pod wideo

Telewizor przenośny 24” METZ 24MPE7000, FHD, Google TV, biały

Przenośny elegancki, jeśli chodzi o design, telewizor to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy uwielbiają nowinki technologiczne. Urządzenie zapewnia doskonałą rozdzielczość Full HD i z pewnością sprawi ogromną frajdę na co dzień każdemu jego posiadaczowi. Telewizor został wyposażony w inteligentny system operacyjny Google TV, który, jak gwarantuje producent, zapewnia szeroki dostęp do ogromnej ilości filmów, seriali, bajek, aplikacji oraz gier.

Producent zapewnia, że wbudowany akumulator umożliwia ponad 3 godziny ciągłego oglądania w dowolnym miejscu. Kiedy stan baterii spadnie do 20%, dopiero wtedy należy podłączyć urządzenie do ładowania. Warto zapamiętać, że przy stanie 2% telewizor sam wyłączy się automatycznie. Ma ekran antyrefleksyjny Full HD, który redukuje odblaski i zapewnia optymalną czystość obrazu nawet w świetle słonecznym.

Telewizor ma bardzo elegancki design. Warto podkreślić, że to właśnie za design zdobył prestiżową nagrodę Red Dot Award. Wygodny skórzany uchwyt aż się prosi o to, aby go przenosić z miejsca w miejsce. Cała jego konstrukcja sprawia, że można z łatwością korzystać z niego nawet w warunkach plenerowych.