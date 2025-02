Biedronka szaleje z promocjami. To urządzenie jest już niemal kultowe

A co najważniejsze, zakup nie nadwyręży twojej kieszeni. Cena promocyjna obowiązuje w dniach od 19 do 25 lutego 2025 roku. W tym okresie można kupić frytkownicę w cenie 379 złotych . Cena regularne urządzenia to 699 złotych.

Frytkownica dwukomorowa z okienkiem KaringBee, 2400 W, 2 x 4 l, czarna

KARINGBEE ZHAF-850AP to frytkownica beztłuszczowa, której główną zaletą jest to, że posiada dwa kosze o pojemności 4 l. Przez to skraca czas przygotowywania potraw do absolutnego minimum. Pozwala na przygotowanie dwóch różnych potraw jednocześnie. Każda komora umożliwia indywidualne ustawienie temperatury i czasu pieczenia. Wbudowane w kosze okienka pozwalają sprawdzać postęp pieczenia na bieżąco bez otwierania urządzenia i przerywania procesu. Możesz zatem monitorować stopień wypieczenia i chrupkość przyrządzanych potraw. Zatem jeśli tylko marzy ci się pieczona ryba i frytki - ta opcja będzie dla ciebie idealna. Rzecz jasna frytkownica pozwala także na tworzenie bardziej wysublimowanych potraw. Wszystko zależy od twojej wyobraźni, apetytu i posiadanych składników. Wyposażona w intuicyjny ekran dotykowy oraz 8 wstępnie ustawionych programów, umożliwia zdrowe i wygodne gotowanie dla całej rodziny. Czego chcieć więcej?