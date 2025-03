Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe od JBL w świetnej promocji. Kupisz je 110 zł taniej

JBL Wave 200

Producent chwali się głównie głębokim basem. I biorąc pod uwagę, że mowa jest o JBL, to możemy mieć pewność, że nie rzuca on słów na wiatr. Słuchawki te zapewniają stopień ochrony IPX2. Tym samym niestraszny jest im nasz pot, czy lekki deszczyk. Jeśli zaś chodzi o baterię, to ta pozwala na do 5 godzin słuchania muzyki. Jednak ta z etui potrafi wydłużyć ten czas o dodatkowe 15 godzin. Mowa więc o naprawdę solidnym wyniku. Zwłaszcza w promocyjnej cenie 139,99 złotych.