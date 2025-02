Baterie alkaliczne za 0,82 zł. Gdyby nie pełna szuflada, kupiłbym 40 sztuk

Mowa jest tu o ogniwach alkalicznych od Panasonica, które są w standardzie AAA , lub jak kto woli: LR03 . Baterie te oferują napięcie 1.5 V , oraz bardzo długi czas działania. Są więc idealne do wszelkiej maści zegarów, pilotów, czy czujników czadu. Tak potrzebnych w zimowe dni przy ogrzewaniu za pomocą ognia. A to wszystko za 0,82 z;/sztuka .

Baterie na długie lata

Częstym tematem, który się pojawia w kwestii baterii jest ich data ważności. Te z czasem nawet jeśli nie są używane, to się degradują. Dlatego też producenci ustalają datę, po której parametry baterii będą zbyt niskie, aby można było je sprzedawać jako pełnowartościowy produkt. Według opinii użytkowników kupujących u tego konkretnego sprzedawcy ich data ważności sięga do 2031 roku, co jest świetnym wynikiem jak za tę cenę. Baterie są natomiast sprzedawane w zestawie 40 sztuk, który kosztuje 32,99 złotych.