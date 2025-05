AVM wprowadza do Polski nowy router 5G – FRITZ!Box 6860 5G

FRITZ!Box 6860 5G to stacjonarny, wielofunkcyjny router do dostępu mobilnego. Obsługuje zarówno 5G w wersji Standalone (SA), jak i 5G Non-Standalone (NSA), a także powszechnie dostępne standardy mobilne 4G i 3G. Dzięki obsłudze wielu częstotliwości sieci komórkowych, w tym planowanych do wykorzystania w przyszłości (n75, n76, n77), jest dobrze przygotowany do wszystkich wymagań sieciowych. Stabilne połączenia na wszystkich częstotliwościach zagwarantowane są dzięki czterem wbudowanym antenom mobilnym.