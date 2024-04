Apple Pencil z nową funkcją. Będzie wyjątkowo intuicyjna

Apple doda nową funkcję do swojego rysika Apple Pencil. Akcesorium otrzyma obsługę praktycznego gestu.

Nadchodzi WWDC 2024, czyli doroczna konferencja, podczas której Apple zaprezentuje co najmniej kilka nowych produktów. Jesteśmy niemal pewni, że przy tej okazji zadebiutują odświeżone iPady Air i Pro, a wraz z nimi rysik Apple Pencil 3. Ten ostatni ma otrzymać szereg praktycznych funkcji.

Apple Pencil 3 z gestem ściśnięcia i obsługą Find My

Dzięki wersji beta systemu iPadOS 17.5 dowiadujemy się, że nowa wersja rysika ma obsługiwać zupełnie nowy gest ściśnięcia. Ma on być wykorzystany przede wszystkim jako skrót do szybkich czynności, np. dodania podpisu do pola tekstowego albo rysowania prostych, zdefiniowanych wcześniej kształtów. W dużym skrócie będzie pełnił rolę podobą do naciśnięcia przycisku na rysikach S Pen firmy Samsung.

Niewykluczone, że gest ściśnięcia okaże się także przydatny podczas korzystania z Apple Pencil wraz z goglami Apple Vision Pro. Na ten moment są to wyłącznie spekulacje, choć warto zauważyć, że według branżowych analityków gigant z Cupertino nad taką funkcjonalnością już od jakiegoś czasu pracuje.

Wraz z gestem ściśnięcia rysik Apple Pencil 3 ma być modelem z serii, który zlokalizujemy za pomocą funkcji Apple Find My. Część źródeł sugeruje także, że będzie on korzystał z wymiennych magnetycznych końcówek.

Konferencja WWDC 2024 rozpocznie się dokładnie 10 czerwca 2024. Wtedy powinniśmy dowiedzieć więcej nie tylko o rysiku Apple Pencil 3, ale także o nowych iPadach, z którymi będzie współpracował.

Jeśli natomiast nie chcecie czekać, zawsze możecie kupić Apple Pencil 2, który cały czas pozostaje bardzo praktycznym gadżetem dla każdego użytkownika iPada. Akcesorium można dostać za 699,99 zł w sklepie Media Expert. Można też sięgnąć po jeden z tańszych zamienników, np. Logitech Crayon za 349 zł.

