Trump naciska na Apple. Gigant powinien produkować iPhone'y w USA

"Niezrównoważona" produkcja w Chinach?

Argumenty Apple'a: nie chodzi tylko o koszty

Powodem są umiejętności, ilość umiejętności w jednym miejscu i ich rodzaj," tłumaczył Cook. "Produkty, które tworzymy, wymagają naprawdę zaawansowanych narzędzi (...). Umiejętności w zakresie narzędzi są tutaj [w Chinach] bardzo głębokie. W USA można by zorganizować spotkanie inżynierów narzędziowych i nie jestem pewien, czy zapełnilibyśmy salę. W Chinach można by zapełnić wiele stadionów piłkarskich.

Podobne zdanie wyrażał wcześniej Steve Jobs, co zostało odnotowane w jego biografii autorstwa Waltera Isaacsona – sugerował on, że Stany Zjednoczone po prostu nie dysponują wykwalifikowaną siłą roboczą na taką skalę jak Chiny .

Złożona rzeczywistość i widmo ceł

Sytuacja nie jest jednak czarno-biała. Chociaż argumenty dotyczące skali i specjalistycznych umiejętności w Chinach pozostają aktualne, groźba ceł wprowadzanych przez USA może skłaniać do pewnych zmian. Niedawno pojawiły się informacje, że jeden z chińskich dostawców Apple'a rozważa przeniesienie części swojej działalności do Stanów Zjednoczonych, właśnie w celu uniknięcia potencjalnych taryf. Pokazuje to, że czynniki ekonomiczne i polityczne mogą wpływać na globalne łańcuchy dostaw, nawet jeśli pełne przeniesienie produkcji iPhone'ów do USA wydaje się, zdaniem samego Apple'a, nierealistyczne z powodów logistycznych i kadrowych. Na razie jednak producent iPhone'ów nie skomentował najnowszych nacisków ze strony Trumpa.