Apple iPhone 17 z lepszym ekranem niż w Galaxy S25

Apple pokonuje Samsunga, a Samsung się cieszy

Do serii Apple iPhone 17 trafią najnowsze matryce OLED M14, które zastąpią OLED M13 z 16-stek. Największą korzyścią ma być 20-30% skok jasności ekranów. Co istotne, OLED-y M14 trafią do całej serii iPhone 17, a nie tylko do najwyższych modeli Pro czy nowego iPhone 17 Edge. Może to oznaczać, że podstawowe modele w końcu zyskają wyższe odświeżanie ekranu.