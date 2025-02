iPhone 17 Pro na nowych renderach. Będzie inaczej, ale podobnie

Sprzęt

Apple szykuje duże zmiany w designie iPhone’a 17 Pro, a przynajmniej tak wynika z nieoficjalnych doniesień. Potwierdzają to najnowsze rendery, opublikowane przez Ashera w serwisie X. Podobnie jak to miało miejsce już wcześniej, pokazują one, że gigant z Cupertino postanowił zachować charakterystyczny trójkątny układ aparatów, jednak tym razem wyspa fotograficzna ma objąć całą szerokość urządzenia.