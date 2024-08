Rewelacyjna konsola w jeszcze lepszej cenie. Żal nie skorzystać

ANBERNIC RG35XX Plus to jedna z najlepszych konsol retro na rynku, a teraz możesz ją kupić w naprawdę świetnej cenie. Aż żal nie skorzystać.

Ostatnio często piszemy o promocjach na konsole retro. Przede wszystkim dlatego, że to bardzo popularny sprzęt, a do tego stosunkowo niedrogi, jak na możliwości, które oferuje. Jednak tym razem promocja jest szczególnie ciekawa, bowiem dotyczy niezwykle rozchwytywanego modelu ANBERNIC RG35XX Plus.

Promocja na konsolę ANBERNIC RG35XX Plus

ANBERNIC RG35XX Plus to model, którego prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać, a szczególnie miłośnikom konsol retro. Jest on wyposażony w 3,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 640 × 480 pikseli. Z wydajność odpowiada czterordzeniowy (Cortex-A53) układ o taktowaniu 1,5 GHz, wspierany przez grafikę Mali G31 MP2 i 1 GB pamięci RAM. Taka specyfikacja pozwala na granie nawet w produkcje z pierwszego PlayStation.

Co więcej, konsola obsługuje wyjście HDMI oraz Bluetooth, więc można ją podłączyć do telewizora i skorzystać z bezprzewodowego kontrolera. Z kolei bateria o pojemności aż 3300 mAh zapewnia aż do 8 godzin grania. Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB-C. Warto wspomnieć jeszcze o WiFi, silniku z wibracjami i obsłudze kilkunastu emulatorów.

Ile to kosztuje? W tym momencie za zestaw z kartą pamięci 64 GB, ochroną na ekran i kablem USB-C w zestawie zapłacicie jedyne 176,15 zł. Jeśli zastanawialiście się nad kupnem konsoli retro, to warto z tej oferty skorzystać.

Sprawdź promocję na konsolę

ANBERNIC RG35XX Plus



*Na zdjęciu głównym model ANBERNIC RG35XX (bez Plusa)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: oprac. własne