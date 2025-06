Anbernic pozamiatał. Jak dobrze pójdzie, to każda gra retro będzie po polsku

Może to brzmieć dość dziwnie, ponieważ społeczność skupiona wokół konsol tego producenta wychodzi z założenia, że najlepsze co można zrobić, to wgrać na niego alternatywny system. No cóż, tu mam mieszane odczucia: z jednej strony nie udało mi się uruchomić Portmastera na oryginalnym sofcie, a z drugiej emulacja NDS działa na nim lepiej, niż na MuOS. Jednak to tylko zbędna dygresja, ponieważ nowa funkcja dotyczy jedynie tych konsol Anbernica, które działają pod kontrolą Androida.