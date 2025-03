AMD wyprzedza NVIDIĘ. Chodzi o karty graficzne

Od dawien dawna wiadomo, że to NVIDIA jest głównym graczem na rynku desktopowych kart graficznych. To właśnie modele Zielonych cieszą się największym zainteresowaniem i są najczęściej wybierane przez graczy. Jednak w tej generacji AMD też radzi sobie całkiem nieźle, o czym świadczą dane z jednego z największych, niemieckich sklepów.

AMD wyprzedza NVIDIĘ

Nieco inaczej dane prezentują się pod kątem przychodów. Tutaj już króluje NVIDIA, która odpowiada za 64,94 proc. sumy wydatków. Dla AMD pozostaje brakujące 35,06 proc. To pokazuje, że w przypadku NVIDII klienci wybierają droższe konstrukcje. Widać to też po zestawieniu poszczególnych modeli. Klienci Mindfactory kupowali przede wszystkim karty:

Czy to oznacza, że w tej generacji AMD radzi sobie lepiej niż NVIDIA? Byłyby to zbyt daleko idące wnioski. Po pierwsze, mówimy o danych tylko z jednego sklepu. Po drugie, to informacje tylko z jednego tygodnia. Po trzeci, karty AMD cieszą się dużo lepszą dostępnością i chociaż sytuacja się poprawia, to nadal karty NVIDII są zwyczajnie zbyt drogie. To na pewno ma wpływ na sprzedaż.