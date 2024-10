AMD Ryzen 7 9800X3D z dużą zmianą. To cieszy

Jeszcze w tym roku na sklepowe półki ma trafić procesor AMD Ryzen 7 9800X3D. Z dostępnych materiałów wynika, że zaoferuje on kilka nowości.

Wcześniejsze plotki wspominały, że w tym roku do sprzedaży może trafić pierwszy procesor AMD Ryzen 9000X3D. Ma to być teoretycznie najsłabszy model w ofercie, czyli Ryzen 7 9800X3D. Najnowsze informacje, do których dotarł Moore's Law is Dead, zdają się to potwierdzać, a przy okazji ujawniają kilka nowych kwestii.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Moore's Law is Dead twierdzi, że dotarł do materiałów promocyjnych, które AMD szykuje na premierę układu Ryzen 7 9800X3D. Dowiadujemy się z nich kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, procesor jako jedyny ma zadebiutować w 2024 roku. Pozostałe dwa modele (9900X3D i 9950X3D) trafią do sklepów w przyszłym roku. Po drugie, w materiałach kilkukrotnie jest wspominane, że procesor ma 104 MB pamięci cache, czyli tyle samo, co Ryzen 7 7800X3D.

W tych samych materiałach pojawia się informacja, że procesor został zaprojektowany z myślą o zwiększonych częstotliwościach. Nie wiadomo, co to dokładnie oznacza. Być może układ będzie miał wyższe zegary niż jego poprzednik. Stwierdzenie to może się też odnosić do niepotwierdzonych informacji, że modele z serii Ryzen 9000X3D zaoferują możliwość podkręcania, czego do tej pory nie było w procesorach z pamięciami 3D V-Cache.

Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, ale powinna nastąpić w tym roku.

Źródło zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp, Moore's Law is Dead