AMD pokazuje NVIDII gdzie raki zimują dzięki nowym układom graficznym

Nowe układy AMD Ryzen 6000 zapowiadają rewolucję w świecie laptopów. Zintegrowane w nich iGPU z serii RDNA2 wyprzedzają zarówno rozwiązania od NVIDII, jak i Intela pozwalając na komfortową grę w nowe tytuły.

W czasach kiedy trudno dostać w sklepie kartę graficzną w niskiej cenie, wiele osób zrezygnowało ze składania nowego zestawu komputerowego czy modernizacji obecnie posiadanego. Zamiast tego konsumenci zwrócili się w kierunku laptopów i konsol. Tutaj w cenie karty graficznej dostajemy całe urządzenie.

AMD sprawi, że granie w gry PC znowu będzie tanie

Trzeba jednak spojrzeć prawdzie w oczy - na PlayStation czy Xboxie nie pogra się we wszystkie tytuły i gatunki, a nie każdego też stać na najwydajniejsze laptopy gamingowe z topową kartą graficzną. Tutaj z pomocą przychodzą propozycje od AMD wyposażone w układ APU, czyli połączenie procesora z wydajnym iGPU. Pozwala to na komfortową grę w tytuły online czy nawet gry AAA na odpowiednich ustawieniach.

Już niedługo wśród laptopów pojawią się nowe jednostki, które będą napędzane przez AMD Ryzen 6000. Mowa o architekturze Zen3+ z układami graficznymi RDNA2. Wspomniane iGPU mają oferować do 12 CU. Modele o oznaczeniu AMD Radeon 660M i 680M zastąpią przestarzałą rodzinę Vega.

Inżynier pracujący w Lenovo udostępnił w sieci szczegółowe testy opisywanych nowości od Czerwonych. Dzięki temu możemy poznać nie tylko wyniki wydajności, ale również pomiary związane z poborem mocy.

"Recenzja" od chińskiego specjalisty obejmuje nowe procesory AMD Ryzen 5 6600H oraz Ryzen 7 6800H, które zestawiono zarówno ze starszym AMD Ryzen 9 5900HS, jak i konkurencyjnym Intel Core i5 12500H oraz dedykowanym układem graficznym dla laptopów w postaci NVIDIA GeForce MX450 (25 W).

W pomiarach w popularnym benchmarku 3DMark, w scenariuszach Fire Strike, Time Spy oraz Port Royale zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M okazuje się królem wydajności. Co więcej iGPU na architekturze RDNA2 oferują wsparcie ray tracingu, czego brakowało starszym APU z układami Vega.

Ciekawostką jest też, że według testów Lenovo zwiększenie TDP (limit poboru mocy) dla AMD Radeon 680M z 25 W do 42 W potrafi przynieść skok wydajności o 38%. Mniej spektakularnie wygląda to w słabszym Radeonie M660M - tutaj daje to tylko 9% więcej wydajności. Powód? Drugi z nich ma mocniej przycięty rdzeń.

Niemiecka redakcja Computer Base, która ma już u siebie laptopa z APU z serii AMD Ryzen 6000, również chwali wydajność nowych zintegrowanych układów graficznych. W ich testach AMD Radeon 680M był w stanie zauważalnie wyprzedzić dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce 3050 (60 W). W teście 3DMark Port Royale Czerwoni uzyskali 1072 punkty, zaś Zieloni tylko 540 punktów. Powód? Tylko 4 GB VRAMu u NVIDII.

Laptopy z układami AMD Ryzen 6000H i 6000U powinny pojawić się na rynku w ciągu kilku następnych tygodni. APU do komputerów stacjonarnych powinny trafić do sklepów również przed końcem roku. Wyższe taktowania w AMD Ryzen 6000G powinny pozwolić Czerwonym na walkę z leciwymi co prawda, ale zewnętrznymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce GTX 16xx.

Źródło zdjęć: VideoCardz, Zhihu, ComputerBase

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne