Wyciekły ceny Radeonów RX 9070 i 9070 XT

AMD zapowiedziało, że karty graficzne Radeon RX 9070 oraz RX 9070 XT zostaną oficjalnie zapowiedziane pod koniec lutego. Z kolei do sprzedaży mają trafić na początku marca. Jednak część sklepów wyprzedziła fakty i nowe GPU Czerwonych już pojawiły się w ich ofercie wraz z cenami.

Ceny Radeonów RX 9070

Karty pojawiły się między innymi w ofercie Amazona. Mowa o pięciu różnych modelach firmy XFX. Znajduje się przy nich informacja, że trafią one do sprzedaży 6 marca, co jest zgodne z dotychczasowymi informacjami.