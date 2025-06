AliExpress ma kolejny hit. W dodatku kosztuje grosze

Teraz Buture VC70 można kupić za ponad 100 złotych taniej

Na AliExpress trwa właśnie promocja na mocniejszy wariant modelu Buture VC70. Jest to rozwiązanie o mocy 500 W, które oferuje nowoczesny, kompaktowy design. Do wyboru mamy cztery tryby pracy - Automatyczny, ECO, standardowy, MAX. Maksymalna siła ssania to do 48 kPa.