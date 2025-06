AliExpress zaszalał. Cena 187 zł wygląda tu jak błąd na stronie

Ta konsola to absolutny hit, kochany przez tysiące Polaków

Nie jest to wielki kloc

Konsola waży zaledwie 186 gramów i mierzy 11,7 × 8,1 × 2,2 cm. Zmieści się w każdej kieszeni, a wytrzymała obudowa przetrwa nawet upadek na beton. Bateria o pojemności 2600 mAh (to nowy model, pierwsza wersja miała tylko 2100 mAh) pozwala na nawet 7 godzin nieprzerwanej zabawy – idealnie na podróż, weekendowy wyjazd czy codzienne dojazdy. To znacznie więcej niż np. Nintendo Switch 2, który wystarcza na 2 godziny grania w tytuły AAA.

RG35XX 2024 obsługuje karty microSD do 512 GB, co zapewnia miejsce na nawet nie setki, tylko na wiele tysięcy tytułów. Chcesz zagrać na dużym ekranie? Konsola ma wyjście mini HDMI – podłącz ją do telewizora i graj z rodziną lub znajomymi! Nie zabrakło Wi-Fi i Bluetooth, obsługuje też przewodowe i bezprzewodowe kontrolery.