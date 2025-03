Action powraca z genialnym gadżetem. Ten sprzęt to nadal hit

Inteligentne lokalizatory to właściwie hit niezależnie od sezonu. Obowiązkowe wyposażenie każdego miłośnika technologicznych gadżetów. Trzeba przyznać, że cena jest wyjątkowo zachęcająca, aby to urządzenie właśnie teraz. W dniach od 19 do 25 marca 2025 zakupimy zestaw trzech lokalizatorów w cenie 59,99 złotych. To kwadratowa wersja tego urządzenia, bardzo poręczna i minimalistyczna w formie. Regularna cena produktu to 67,75 złotych. Warto się jednak pospieszyć, bowiem te urządzenia znikają ze sklepowych półek dość szybko. Nic dziwnego, potrafią być bardzo przydatne w codziennym życiu.