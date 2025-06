Action musiał się pomylić. Za 31,99 zł nic tylko brać

Wentylator i lampa z Action

Froyak, bo o nim mowa, to sprytne połączenie wentylatora i lampy. Idealnie sprawdzi się to w namiocie, gdzie wieczorem może być zarówno gorąco — ale z powodu komarów wolimy zostać w środku — i zbyt ciemno. To urządzenie i nas schłodzi i oświetli. A dzięki mocnej baterii działającej do nawet 6 godzin nie musimy się martwić o to, że szybko padnie. Zwłaszcza że urządzenie to możemy podładować z powerbanku.