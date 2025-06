Action ma nowy hit. Kosztuje tylko 26 zł i rozejdzie się szybciej, niż się pojawił

Warunek jest jeden: musisz mieć smartfona z Androidem. W przypadku iOS możesz się tylko obejść smakiem. Gdybym był złośliwy, to stwierdziłbym, że użyteczny gadżet za 25,95 jest zbyt mało prestiżowy , jak na sprzęt z logo nadgryzionego jabłuszka. Jednak złośliwy nie jestem, więc zamiast tego dam Wam link do znacznie droższej, ale kompatybilnej z Apple alternatywy .

Inteligentny lokalizator Fresh ’n Rebel z Action

Produktem tym jest lokalizator Fresh ’n Rebel. Idealny, aby przytroczyć go do kluczy, portfela, czy plecaka. Wystarczy jedynie zainstalować na smartfonie dedykowaną aplikację i bez problemu będziemy mogli znaleźć to, co zgubiliśmy, albo upewnić się, że dany przedmiot znajduje się tam, gdzie przebywamy. A wszystko to za jedyne 25,95 zł.