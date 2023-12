Chromebook za 999 zł? Acer przygotował świetną promocję

Acer przygotował świetną promocję na laptopa Chromebook 315, który w Polsce jest najpopularniejszym urządzeniem tego typu.

Acer Chromebook 315 to najpopularniejszy w Polsce model laptopa z systemem Chrome OS. Producent przekonuje, że to sprzęt szybki, łatwy w obsłudze, a przede wszystkim bezpieczny. Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem, to teraz jest ku temu najlepsza okazja. Acer Chromebook 315 dostępny jest w świetnej promocji.

Acer Chromebook 315 w promocji

Acer Chromebook 315 jest dostępny w tym momencie w świetnej promocji. Laptopa możesz kupić w cenie zaledwie 999 zł. Standardowa cena za ten model oscyluje w granicach a 1700-1800 zł, więc jest to naprawdę duża przecena. Trudno o lepszą okazję. Chromebook dostępny jest między innymi w sklepach x-kom, Komputronik oraz RTV Euro AGD. Wyprzedaż potrwa do wyczerpania zapasów.

Acer Chromebook 315 wyposażony jest w 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080p. Do tego oferuje procesor Intel Celeron N4500, 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dysku SSD. Dzięki kamerze oraz dwóm mikrofon świetnie nada się również do pracy, gdzie wymagane się wideokonferencje ze współpracownikami oraz kontrahentami. Nie brakuje też bogatego zestawu złączy, w tym: dwóch USB-C (jedno z DisplayPort), dwóch USB 3.2, a także czytnika kart microSD.

