500 FPS w grach? NVIDIA pokazuje, że to możliwe

500 FPS w grach już możliwe, choć z małym haczykiem

Lost Souls Aside, Stellar Blade i Tides of Annihilation to trzy nadchodzące gry na PC (Stellar Blade wcześniej ukazało się na PS5) od azjatyckich studiów deweloperskich. NVIDIA zaprezentowała fragmenty z rozgrywki z tych tytułów tuż po swoich ogłoszeniach związanych z Game Developers Conference 2025 (GDC 2025). Wszystkie z nich obsługują technikę DLSS4 Multi Frame Generation zapewniającą niezwykle wysoką płynność animacji - a jeden z tych tytułów osiągnął pułap 500 FPS.