Samsung przyśpiesza. Litografia 1 nm na horyzoncie

Przed Koreańczykami czeka zatrzęsienie wyzwań

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, iż Samsung anulował prace nad 1,4 nm. Zakładało się wtedy, że uczyniono to by przekierować zasoby na litografię 2 nm, która u Koreańczyków ma uzysk na poziomie 30%. Teraz można gdybać, że były to przygotowania pod zespół odpowiedzialny za 1 nm. Jednak śmiały cel masowej produkcji w 2029 roku oznacza, iż firma będzie musiała zmierzyć się z licznymi wyzwaniami. Jest to jednak niezbędne, jeśli Koreańczycy chcą rzucić wyzwanie Tajwańczykom.