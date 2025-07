Rząd robi porządki. Nowy obowiązek od sierpnia

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy, który nakłada nowe obowiązki na producentów oraz sprzedawców baterii. Wynika to z konieczności wdrożenia do polskiego prawodawstwa unijnej dyrektywy, wprowadzającej jednolite przepisy na terenie całej Unii — pisze dlahandlu.pl .

Rząd robi porządek z bateriami

Już od sierpnia 2025 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy działają na terenie Unii Europejskiej i oferują produkty wyposażone w baterie lub akumulatory, objęci będą rozszerzonymi obowiązkami środowiskowymi. Co to oznacza w praktyce? Między innymi konieczność rejestracji w każdym kraju, w którym prowadzą swoją działalność.

W Polsce oznacza to konieczność zarejestrowania się w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Jeśli dana firma nie ma siedziby w kraju, to rejestracji musi dokonać za pomocą wyznaczonego przedstawiciela, który działa na terenie danego państwa. Co więcej, przedsiębiorcy mają też obowiązek raportowania liczby sprzedanych urządzeń, a także opłacania tzw. ekoskładek.