Deadpool 3 powstanie - są już scenarzystki

Wygląda na to, że Deadpool doczeka się trzeciej części swoich filmowych przygód. Wiemy już, kto będzie scenarzystą nadchodzącego filmu.

Deadpool to jeden z bohaterów obdarzonych najbardziej specyficznym poczuciem humoru. Pierwszy film o nim pojawił się w 2016, drugi z kolei w 2018. Teraz z kolei ruszyły przygotowania do trzeciej części. Jej produkcją zajmie się Marvel Studios. To właśnie pracownicy tej firmy oraz odgrywający główną rolę Ryan Reynolds wspólnie podjęli decyzję dotyczącą tego, kto ma być scenarzystą Deadpoola 3. Wybór padł na Wendy Molineaux oraz Lizzie Molineaux-Loeglin. Siostry mają być tymi, które najlepiej oddadzą charakter i przygody tej nietuzinkowej postaci ze świata bohaterów.

Kolejną wiadomością jest ta, że trzecia część będzie miała już bardziej surową ocenę dotyczącą dostępności dla np. poszczególnych grup wiekowych. Do tej pory Disney i Marvel Studios upierali się, że do tego nigdy nie dojdzie. Raczej nie pojawi się też David Leitch, który wyreżyserował poprzednią część filmu. Producenci co prawda go zapraszają, ale o ma teraz naprawdę, ale to naprawdę dużo innych projektów na głowie. Nie brał on też udziału w procesie doboru scenarzystów.

Zobacz: Najlepsze seriale i filmy akcji na Netflix - listopad 2020

Zobacz: Najlepsze filmy i seriale Science Fiction na Netflix - wrzesień 2020

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: deadline.com