AMD chwali się użyciem litografii 2 nm. Mowa o Zen 6

Produkcja przez TSMC w USA coraz bliżej

W swoim komunikacie AMD poinformowało także o sukcesie w zakresie prac nad 5. generacją procesorów EPYC. Układy te przeszły pomyślną walidację w fabryce TSMC w Arizonie (Fab 21). Jest to ważny krok w kierunku wzmacniania produkcji najnowszych procesorów bezpośrednio na terenie USA, co wpisuje się w amerykańskie dążenia do rozwoju i uniezależnienia łańcucha dostaw układów scalonych.