PKO BP z ważnym postępowaniem. Losy banku zależą od oferty

Tech

Adresy IPv4 to dziś cyfrowe złoto – ich liczba jest ograniczona, ceny rosną, a zapotrzebowanie nie maleje. Teraz do gry wkracza jeden z największych polskich banków. PKO Bank Polski właśnie ogłosił RFI (Request for Information, zapytanie o informację) dotyczące zakupu podsieci IPv4/24 PI, czyli pakietu 256 publicznych adresów IP. To ważny sygnał dla całego rynku telekomunikacyjnego i firm IT.