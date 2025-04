G.SKILL z kolejnym rekordem. Osiągnięto zawrotne 12 772 MT/s

Użyto LN 2 , a większość procesora została wyłączona

Amerykański overclocker "Seby" uzyskał wczoraj wynik 12 772 MT/s , co jest znaczną poprawą względem rekordu z początku kwietnia . Osiągnięto to na platformie składającej się z procesora Intel Core Ultra 9 285K , płyty głównej ASUS ROG Maximus Z890 Apex oraz pamięci G.SKILL Tridnet Z5 .

Żeby uzmysłowić o jak dużym osiągnięciu mowa, wystarczy powiedzieć, iż w domowych PC dominują moduły 6000-6400 MT/s . Zaś najszybsze do kupienia w sklepach modele to 8800-9200 MT/s w cenie 1500 złotych i więcej, które i tak wymagają topowych podzespołów i dużo szczęścia.

Oczywiście do osiągnięcia tego wyniku konieczne było zastosowanie paru ekstremalnych kroków. Po pierwsze sięgnięto po chłodzenie ciekłym azotem dla CPU i RAM, a dodatkowo spora część procesora była wyłączona by poprawić możliwości kontrolera pamięci - działały tylko 2 z 24 rdzeni. Tym samym nikt na co dzień nie chciałby tak pracować, ale nadal należy się uznanie za wiedzę i umiejętności Seby'ego.