Android sam zresetuje smartfon. Wbrew pozorom to ma sens

Android zresetuje telefon

Po co taka zmiana? Automatyczne zresetowanie telefonu przywróci go do stanu BFU, czyli Before First Unlock (przed pierwszym odblokowaniem). W nim wszystkie dane są zaszyfrowane, a przez to dużo trudniejsze do złamania. Natomiast w stanie AFU, czyli After First Unlock (po pierwszym odblokowaniu) zabezpieczenia są dużo słabsze.