OLX da pieniądze na wakacje. Należą się każdemu

Nieużywana elektronika w polskich domach warta 112 mld zł – wynika z raportu OLX

Przeciętne polskie gospodarstwo domowe przechowuje ponad 18 nieużywanych urządzeń elektronicznych. Najczęściej są to telefony komórkowe i smartfony — aż 92% badanych deklaruje posiadanie co najmniej jednego nieużywanego telefonu, a 13% przyznaje się do pięciu lub więcej takich urządzeń. Komputery i laptopy zalegają w 72% domów, a stare telewizory — w 60%. Wśród „przydasiów” nie brakuje także sprzętu AGD, jak żelazka, miksery czy tostery, które trzyma 66% respondentów.

Chyba jednak najbardziej szokująca jest informacja o wartości tej elektroniki — to aż 3% polskiego PKB. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe, to ponad 6100 zł „zamrożonych” w niepotrzebnym sprzęcie. Najwięcej pieniędzy Polacy mają w telewizorach (średnio 701 zł na dom), komputerach (691 zł), sprzęcie AGD (670 zł) oraz telefonach (554 zł).

Te pieniądze można odmrozić

Tylko 38% badanych decyduje się na sprzedaż nieużywanego sprzętu. 12,5% oddaje go do recyklingu, a prawie co piąty Polak po prostu przechowuje niepotrzebną elektronikę w domu. Takie zachowanie nie tylko blokuje środki finansowe, ale też przyczynia się do narastania problemu elektrośmieci, których ilość na świecie ma wzrosnąć do 2030 roku o 32% względem 2023 roku.