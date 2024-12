Znalazł stare listy na śmietniku. Wystawił na OLX i się zaczęło...

Ludzi potrafią wyrzucać różne rzeczy na śmietnik. Ale takiego znaleziska chyba nikt się tam nie spodziewał. Na szczęście czujne oko uratowało cenne znalezisko przed zniszczeniem.

Nie zawsze rzeczy, które trafiają do kosza, powinny tam wylądować. Przekonał się o tym pewien portugalski restaurator z nadmorskiego miasteczka Figueira da Foz, znajdującego się w połowie drogi między Porto a Lizboną, w rejonie środkowej Portugalii. Znalazł on bowiem na śmietniku paczkę starych dokumentów owiniętych w gazety lat 70. ubiegłego wieku. Mający żyłkę do interesu mężczyzna ocenił, że jeden z nich może mieć nawet jakąś wartość, więc wystawił go na sprzedaż w Internecie. To wtedy dowiedział się, że w swoich rękach trzyma list autorstwa króla Portugalii, Alfonsa V.

Bezcenne znaleziska

Żyjący w XV władca napisał ten manuskrypt dokładnie 26 grudnia 1480 roku, czyli niedługo przed swoją śmiercią. Nieświadomy tego faktu restaurator wystawił dokument za 400 euro. Na ogłoszenie trafiła grupa historyków z portugalskiego Archiwum Narodowego, która wytłumaczyła mężczyźnie, że jego dokument jest w zasadzie bezcenny. Jak i z resztą wszystkie pozostałe. Ale o tym badacze przekonali się dopiero po dokładnych badaniach.

Po kontakcie z historykami restaurator przekazał im wszystkie znalezione dokumenty. Naukowcy potwierdzili już ich autentyczność. Po drugie, przyjrzeli się też pozostałym manuskryptom. Dzięki temu byli w stanie stwierdzić, że ciekawych tekstów jest więcej, a najstarsze z nich mają ponad tysiąc lat i pochodzą z XI wieku, czyli z okresu jeszcze sprzed powstania państwa portugalskiego. W znalezionych manuskryptów znajdują się dokumenty wystawiane przez króla i władze kościele oraz testamenty. Wszystkie znaleziska trafiły już do Archiwum Narodowego, a sam restaurator otrzymał nagrodę.

