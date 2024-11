Światowa Organizacja Meteo grzmi: 2024 będzie najcieplejszy w historii

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) nie ma dobrych wieści. Według jej danych rok 2024 będzie najcieplejszym w historii pomiarów. Takie dane przekazała właśnie sekretarzyni generalna WMO, Celeste Saulo, podczas rozpoczętego właśnie w Baku szczytu klimatycznego COP29.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odbywający się w Azerbejdżanie szczyt klimatyczny COP to cykliczne spotkanie przedstawicieli ONZ w sprawie klimatu. Dwa razy miało już miejsce także w Polsce, a obecnie, w Baku, reprezentuje nas prezydent naszego kraju, Andrzej Duda. To właśnie na początku tego spotkania przedstawiono dane z najnowszego raportu State of the Climate 2024. Wyniki są bardzo niepokojące.

"Liczy się każdy ułamek"

Od stycznia do września 2024 średnia globalna temperatura podniosła się o 1,54 stopnia Celsjusza w porównaniu do poziomu przedindustrialnego – wynika z najnowszej publikacji WMO. Ale to nie koniec złych wiadomości. Lata 2015-24 są też najcieplejszą dekadą w historii pomiarów. To także o tyle ważne, że właśnie na początku tego okresu, dokładnie w 2015 podjęte zostały porozumienia paryskie, które miały na celu niedopuszczenie do wzrostu średniej globalnej temperatury powyżej 2 stopni i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia tego wzrostu do 1,5 stopnia Celsjusza – przypomina portal naukawpolsce.pl

Zdaniem przedstawicielki WMO rok 2024 będzie najcieplejszy w historii pomiarów. Globalne ocieplenie wywołane przez człowieka przynosi nam jednak inne skutki w postaci chociażby ogromnych powodzi, które ostatnio nawiedzają chociażby południe Hiszpanii. Na swój sposób pocieszające może być, że jak podkreślała Celeste Saulo, próg 1,5 stopnia wciąż nie został przekroczony. W tym przypadku pod uwagę brana jest bowiem średnia z ostatnich 20 lat. Dlatego mówimy o zapasie w postaci 0,2 stopnia.

Mechanizm ten wynika między innymi ze zmienności naszej pogody. Wpływ na nią mają zarówno lokalne zjawiska jak i te o większym zasięgu, jak chociażby El Nino. Stąd konieczność zastosowania średniej z dłuższego okresu. Nie zwalnia nas to jednak od zatrzymania naszych działań, ponieważ, jak mówiła sekretarzyni WMO, „liczy się każdy ułamek stopnia ocieplenia”.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Wirestock Creators

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP