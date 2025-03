Zakupy w tych sklepach wpływają na nasze zdrowie. Sprawdź jak bardzo

97 krajów to dość poważna liczba. Jeśli dodamy do tego, że samo badanie realizowane przy współpracy z Unicef trwało aż 15 lat, można uznać, że zbiera naprawdę poważne dane. Z jednej strony pokazują one jak bardzo psuje się nasze zdrowie. Zdaniem badaczy odpowiadają za nie dwa rodzaje sklepów. Mowa tu bowiem o… supermarketach i internetowych sklepach spożywczych.

Co łączy markety i zdrowie?

Jak wskazują badacze, ich pomiary wskazują na ogromny wzrost liczby sieciowych sklepów spożywczych. Jako klienci wydajemy tam także coraz więcej pieniędzy. Ale – zdaniem naukowców – odbywa się to naszym kosztem. I mowa tu nie tylko o pieniądzach, ale także o zdrowiu. W krajach z największą liczbą takich miejsc na osobę klienci kupują więcej niezdrowej żywności i są bardziej narażeni na otyłość – ostrzega Sciencealert.com.

W ciągu 15 lat badań odnotowano 10,9-procentowy wzrost sprzedaży niezdrowej przetworzonej żywności na całym świecie. Jednocześnie, gęstość sieci sklepów spożywczych (liczba sklepów na 10 000 osób) wzrosła na całym świecie o 23,6% w ciągu 15 lat (od 2009 do 2023 roku). Co ciekawe, w krajach o niskich i średnich dochodach liczba ta rośnie najszybciej w okresie badania. Z kolei dane na temat zakupów żywności online mogą wręcz wysadzać z kapci – od 2014 roku wydatki w tym sektorze miały wzrosnąć na świecie o 325% do 2023 roku! Oczywiście spory wzrost obserwuje się w okolicach 2020 i wybuchu pandemii koronawirusa.

Niezdrowe jedzenie ma fory

Jednocześnie przybywa też otyłych. Dla całego badania mowa o zmianie odsetka takich osób wśród całej populacji z 18,2% na 23,7%. Jak podkreślają naukowcy w swojej pracy, największe wzrosty w otyłości odpowiadają krajom z największym wzrostem liczby sieciowych sklepów spożywczych. I choć markety te oferują też zdrową żywność, to jednak przetworzona, pakowna żywność o dużej zawartości cukru czy niezdrowego tłuszczu sprzedawana ma być w ogromnych liczbach. Badacze obserwowali także, że niezdrowa żywność była promowana częściej niż przyjazne dla człowieka odpowiedniki.