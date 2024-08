Chcesz żyć długo? Twoi dziadkowie mieli na to absurdalny wpływ

Co pomaga długo żyć w zdrowiu? Z pewnością dobre odżywianie, ćwiczenia fizyczne czy regularne wizyty u lekarza, które pomagają zawczasu wykryć przynajmniej niektóre zagrożenia. Teraz doszedł jednak jeszcze jeden czynnik związany z… naszymi dziadkami.

Okazuje się, że nasi dziadkowie mają wpływ na długość naszego życia w pewien szczególny sposób. Ale takiego dla niektórych nawet absurdalnego powiązania chyba nikt się nie spodziewał. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Drexel University i ich współpracowników z University of California i University of North Carolina ( opublikowane w czasopiśmie Social Science and Medicine) wskazuje, że na nasz wiek wpływa wykształcenie naszych dziadków.

Prezent dla wnuków

Swego czasu dość popularne było powiedzenie – idź na studia, będziesz wykształconym bezrobotnym. Teraz jednak trzeba by było je zmienić na “idź na studia, Twoje wnuki będą żyć dłużej”. Do takich wniosków doszła bowiem wspomniana grupa naukowców. Zestawili oni ze sobą dane z trzech pokoleń – wykształcenie rodziców oraz dziadków, a także dane zdrowotne rodziców i ich dzieci. W ten sposób udało się odkryć statystycznie istotny związek między poziomem wykształcenia dziadków a “wiekiem” ich wnuków.

Ten cudzysłów pojawia się tu nie przez przypadek. Mowa bowiem o epigenetycznym, “prawdziwym” wieku, który w dużym uproszczeniu pozwala ocenić jak bardzo jesteśmy starzy na podstawie profilu zdrowotnego i komórek w ciele. Jeśli dziadkowie poszli na studia ich wnuki wykazywały wolniejsze starzenie biologiczne. Oznacza to, że ich wiek biologiczny był niższy niż kalendarzowa metryka. Wniosek ten bazuje na pięciu różnych epigenetycznych zegarach starzenia. Wykorzystują one wymaz śliny do badania procesu nazywanego metylacją DNA – zmienia się ona wraz ze starzeniem organizmu.

Z badań przeprowadzonych na zwierzętach było już wiadomo, że zdrowie potrafi być przekazywane przez kilka pokoleń, od dziadków do wnuków. Jak wskazują osoby pracujące przy ostatnich badaniach, cytowane przez portal Science Daily, teraz mamy solidne dane dotyczące ludzi, które pokazują, że czynniki społeczno-ekonomiczne rodziców odgrywają rolę nie tylko w zdrowiu ich dzieci, ale też u następnego pokolenia.

Źródło zdjęć: Shutterstock, YURTAYEVA_ALLA

Źródło tekstu: Science Daily