Tytanowa otyłość. 11 tys. produktów do wycofania w USA, co na to UE?

Do 2022 roku, dwutlenek tytanu był szeroko używany głównie do podkręcenia białego koloru w słodyczach np. w gumie do żucia, różnego rodzaju polewach i w wyrobach cukierniczych. Ze względu na potencjalne zagrożenie Unia Europejska zakazała jego stosowania, uznając go już wtedy za niebezpieczny dodatek do żywności.