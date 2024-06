Nie próbuj tak z telefonem. Skutki mogą być opłakane

Badacze znaleźli kolejny dowód na zagrożenie ze strony smartfonów wobec naszych dzieci. W tym przypadku potwierdzili też jednak wcześniejsze przypuszczenia o kluczowej roli rodziców.

Badanie wspominane w piśmie Child Development, które jest przytaczane przez portal naukawpolsce.pl, skupia się na realnych sytuacjach z codziennego życia matek niemowląt w wieku od 1 do 7 miesiąca życia. Dlaczego wybrano akurat takie okoliczności? Z jednej strony, większość dotychczasowych prac na temat wpływu smartfonów używanych przez rodziców przy takich dzieciach dotyczyła do tej pory kontrolowanych eksperymentów laboratoryjnych, stąd wyniki nie były w pełni reprezentacyjne. Z drugiej sam wiek ma także znaczenie ze względu na rozwój jednej z najważniejszych umiejętności człowieka czyli komunikacji werbalnej. Nowe wyniki potwierdzają niestety wcześniejsze przypuszczenia, co nie jest dobrą wiadomością.

Na co trzeba uważać?

Wcześniejsze badania sugerowały, że używanie przez matkę telefonu komórkowego może mieć znaczenie w rozwoju mowy i języka u jej dziecka. Zapytacie jak to jest ze sobą powiązane? Aby mowa mogła się rozwijać niemowlę potrzebuje bodźców w postaci naszej mowy, by mózg miał co rejestrować i analizować. W badaniu przeprowadzonym na University of Texas w Austin (USA) wskazano, że kobiety które korzystały ze swoich smartfonów rzadziej nawiązywały kontakt z maluszkiem. Konkretnie mowa o ogólnym zmniejszeniu odbioru mowy przez niemowlęta o 16 proc. Co więcej, krócej trwające epizody korzystania z telefonu (1–2 minuty) wiązały się z jeszcze większym (o 26 proc) spadkiem poziomu nawiązanego kontaktu.

Jednocześnie autorzy badania wskazują, że ich eksperyment nie potwierdza jednolitego i konsekwentnie negatywnego wpływu na rozwój mowy u niemowląt. Najwyraźniej nie jest to jedyna zmienna w tym równaniu, co może oznaczać, że nie trzeba całkowicie zrezygnować teraz ze swojego smartfonu podczas opieki nad dzieckiem. Czasem też po prostu dziecko śpi na rękach, więc nawet nie ma co go zagadywać. Ale tego wpływu nie można też w pełni wykluczyć, stąd warto o tym pamiętać, gdy znów zajrzymy do naszych social mediów, choćby do grup rodzicielskich na Facebooku, zamiast nawiązać kontakt z małym berbeciem na rękach.

Jak wskazuje wspomniane badanie, matki z telefonów potrafią korzystać naprawdę sporo. Na 12 godzin pomiaru przypadło średnio aż 4,4 godziny. Zdaniem autorów tego doświadczenia warto sprawdzić narodziny dziecka wpływają na zmianę nawyków związanych ze smartfonem – zarówno pod kątem czasu wykorzystania, jak i treści przez nie wybieranych.

