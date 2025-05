Ten wulkan pluł lawą na 300 metrów w górę! Jest wstrząsające wideo

Konsekwencje wybuchu

Film został udostępniony przez Amerykańską Służbę Geologiczną. Jak podaje portal sciencealert.com to 23. wybuch tego wulkanu od grudnia 2024 r. I jest on zdecydowanie największy z całej serii. Łącznie trwał on przez ponad sześć godzin. W tym czasie lawa wzniosła się na wysokość nawet 300 metrów. Co ważne, w sąsiednim otworze pojawiły się także niewiele mniejsze pióropusze lawy. Strumienie ognistej cieczy pokryły około połowy dna krateru Halema'uma'u, który powstał w wyniku wulkanicznej aktywności w tym rejonie.