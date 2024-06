Czy to już spermokalipsa? Naukowcy nie są zgodni

Naukowcy z Izrealea sugerowali niedawno, że średnia liczba plemników mogła spaść o ponad połowę w ciągu ostatnich 40 lat. Okazuje się jednak, że są tacy, którzy zaprzeczają tym rewelacjom.

Za ostatnie badania nad ewentualnym kryzysem reprodukcyjnym na świecie odpowiadają naukowcy z University of Manchester, Queen's University w Kingston w Kanadzie i banku spermy Cryos International w Danii, którzy przeanalizowali dane zebrane między początkiem 2017 r. a końcem 2022 r. z próbek 6 758 potencjalnych dawców nasienia właśnie w Danii. Następnie opublikowali swoje dane w Human Reproduction – podaje The Guardian. Wyniki są jednak sprzeczne z tezą badaczy z Izraela.

Spadek nie aż tak duży?



Nie mogę komentować, czy jest to reprezentatywne dla całego świata, ale w tej populacji, w tej lokalizacji, tak naprawdę nie ma dowodów na spadek

– powiedział współautor prof. Allan Pacey z University of Manchester w rozmowie z The Guardian.

Wszyscy dawcy byli w wieku od 18 do 45 lat, a próbki analizowano za pomocą systemów komputerowych. Wyniki sugerują, że chociaż średnie stężenie plemników i całkowita liczba plemników zmieniały się w ciągu sześciu lat, nie były to duże zmiany. Zespół stwierdził jednak spadek jakości nasienia w latach 2019-2022, przy średnim stężeniu ruchliwych plemników - tych zdolnych do pływania - i całkowitej liczbie spadającej odpowiednio o 16% i 22%. Zespół zasugerował, że na tę zmianę mogła wpłyną pandemia koronawirusa, wpływając na sposób pracy, styl diety i aktywność fizyczną, co mogło wpływać na ruchliwość plemników. Sam wirus jednak nie wpłynął raczej bezpośrednio na tę zmianę.

Izraelski zespół stojący za tezą o problemach reprodukcyjnych nie składa jednak broni. Jak wskazują uczeni, ich badanie opierało się na dwóch systematycznych przeglądach i metaanalizach w celu zbadania globalnych długoterminowych trendów w stężeniu plemników i całkowitej ich liczbie. Badanie na obywatelach z Danii ich zdaniem jest nieistotne dla globalnych wniosków, ponieważ zostało przeprowadzone w jednym kraju, w krótkim okresie czasu i wśród potencjalnie stronniczej populacji.

