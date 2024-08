Robisz tak z telefonem? Tylko sobie szkodzisz

Scrollowanie filmów jako lekarstwo na nudę? Zapomnijcie o tym rozwiązaniu. Najnowsze badania pokazują, że takie spędzanie wolnego czasu może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego.

Najnowsze badania opublikowane przez American Psychological Association. Oglądanie kolejnych krótkich filmów np. na takich platformach jak Youtube czy TikTok, uznawane przez niektórych jako lekarstwo na nudę, może tak naprawdę powodować w nas jeszcze większe znudzenie i mniejsze zadowolenie. Chodzi jednak o bardzo konkretny sposób przeglądania tych materiałów.

Same nudy?

Jak donosi Science Daily, badanie obejmowało siedem eksperymentów z udziałem łącznie ponad 1200 uczestników ze Stanów Zjednoczonych lub studentów Uniwersytetu w Toronto. W dwóch podstawowych eksperymentach uczestnicy przełączali się z jednego filmu online na drugi, gdy byli znudzeni, i przewidywali, że poczują się mniej znudzeni, przełączając filmy zamiast oglądać je w całości. Eksperyment wykazał jednak, że takie działanie w rzeczywistości sprawiało, że ludzie byli bardziej znudzeni.

Jak wskazuje główna autorka badania, dr Katy Tam, aby to zmienić i uprzyjemnić swoje wrażenia z oglądania filmów, lepiej jednak skupić się na treści ograniczając przy tym liczbę “scrollowania”. Dowodzi tego między innymi jeden z przeprowadzonych eksperymentów, w którym uczestnicy najpierw oglądali 10-minutowy film na YouTube bez możliwości szybkiego przewijania do przodu, a następnie mogli swobodnie przełączać się między siedmioma pięciominutowymi filmami w ciągu 10 minut. Okazało się, że w tym pierwszym przypadku zdaniem badanych oglądanie było bardziej satysfakcjonujące i wciągające.

I choć badania nie są w pełni reprezentatywne, ponieważ dotyczą tylko społeczności kanadyjskich studentów, mogą jednak wskazywać słuszny kierunek. Bierne przeglądanie mediów społecznościowych, w tym także ciągłe przeglądanie krótkich filmów zamieszczonych na tych platformach, tylko dla samego przeglądania wcale nie przynosi nam oczekiwanej przyjemności. Kiedyś z nudów ludzie łapali za pilot od telewizora i skakali po kanałach tylko po to, by stwierdzić na koniec, że jak zwykle nie ma nic ciekawego. Czasy się zmieniają, a problemy wciąż są te same. Zmieniają się tylko środki.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Frame Stock Footage

Źródło tekstu: Science Daily