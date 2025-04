Pijesz tyle drinków tygodniowo? Oto, co się dzieje z twoim mózgiem

Miażdżyca szklista to oznaka uszkodzenia mózgu, związanego z problemami z pamięcią i myśleniem. Badanie na ten temat zostało opublikowane 9 kwietnia 2025 roku w czasopiśmie Amerykańskiej Akademii Nauk - "Neurology". Badanie to nie dowodzi, że picie dużych ilości alkoholu szkodzi mózgowi, ale pokazuje wyraźny związek.

Tęczkowatość szklista to choroba powodująca zwężenie małych naczyń krwionośnych, ich pogrubienie i sztywność. Wszystko to utrudnia przepływ krwi, co z czasem może doprowadzić do uszkodzenia mózgu.