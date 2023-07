Hobbit z Flores. Wiemy, jak wyglądał słynny miniczłowiek

Naukowcy wykonali wizualizację wyglądu człowieka z Flores, wyjątkowego gatunku, który wyróżniał się bardzo niskim wzrostem.

Zespół archeologów wraz z projektanci 3D zrekonstruowali twarz Homo floresiensis, wymarłego gatunku człowieka, wyróżniającego się drobną budową. Szczątki człowieka z Flores odkryto w 2003 roku na indonezyjskiej wyspie Flores. Od tego czasu znaleziono kilkanaście innych szkieletów ludzi tego gatunku, podobnych do siebie pod względem cech ciała. Co ciekawe, gatunek ten żył w tym samym czasie co Homo sapiens, a naukowcy twierdzą, że wyginął dopiero 50 000 lat temu.

Mierzyli oni jedynie około 1,1 metra wzrostu, ważyli 25-30 kg i posiadali szerokie ramiona, przez co współcześnie nazywa się ich Hobbitem. Człowiek z Flores posiadał bardzo mały mózg, w porównaniu do ludzi współczesnych. Naukowcy na podstawie wyrobów, narzędzi i stylu życia, stwierdzili jednak, że mógł on być nawet tak inteligentny jak Homo Sapiens, i tak jak on posiadał umiejętność mowy.

Obrazowanie twarzy na podstawie czaszki

W nowym badaniu twarz człowieka z Flores została zrekonstruowana na podstawie czaszki przedstawiciela tego gatunku. W badaniu wykorzystano kształt i strukturę szkieletu do oszacowania tego, w jaki sposób tkanka miękka przylegałaby do kości.

Metoda ta ma oczywiście pewne ograniczenia i daje przybliżony obraz tego jak mięśnie i tłuszcz, faktycznie wyglądałaby na twarzy osoby, której czaszkę się analizuje. Naukowcy nie są także pewni jaki kolor włosów miał Homo floresiensis, ani jak bardzo był owłosiony, więc niektóre cechy są jedynie zastosowane w wizualizacji na podstawie domysłów.

Nowy gatunek czy choroba

Miejsce Homo floresiensis w drzewie genealogicznym człowieka nie jest jednoznacznie wskazane. Czaszki wykazują pewne podobieństwo gatunki Homo erectus. Zespół, który odkrył człowieka z Flores, sugerował nawet, że Homo erectus przybył na wyspe z Jawy. Według nich w ciągu setek tysięcy lat populacja zmniejszała swój wzrost w wyniku karłowatości wyspowej, przypadłości, w którym organizmy ewoluują na mniejsze z powodu niewielkiego, ograniczonego środowiska.

Nie wszyscy naukowcy są jednak zgodni co do tego, czy jest to odrębny gatunek człowieka. Przeciwnicy uważają, że szczątki z Flores należały do chorych osobników Homo sapiens, a dowodem na to ma być właśnie mały mózg. Wskazują, że mogli oni doświadczyć mikrocefalii, choroby której objawem jest mała objętość mózgoczaszki.

Człowiek z Flores dalej stanowi zagadkę dla naukowców. Dotychczas nie udało się pobrać próbek DNA hobbita, pomimo podjętej w 2006 roku próby. Intrygujący, odbiegający od innych przedstawicieli gatunku Homo wygląd przyczyni się jeszcze do wielu badań i prób wyjaśnienia jego pochodzenia. Teraz jednak możemy chociaż zobaczyć jak prawdopodobnie wyglądał słynny człowiek z Flores.

Źródło zdjęć: Cicero Moraes

Źródło tekstu: IFL Science, oprac. własne