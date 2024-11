Tajemnicza struktura zawisła nad Ziemią. Wszystko widać na zdjęciu

Bajeczna kraina Nowej Zelandii jest miejscem, które łączy w sobie wiele ciekawych lokalizacji nadających się chociażby do filmów. Można tam nawet spotkać niezwykle ciekawą chmurę soczewkową. Najnowsze jej zdjęcie wykonał satelita Landsat 8.

O niezwykłym uroku Nowej Zelandii przekonał nas najlepiej chyba wywodzący się stamtąd reżyser, Peter Jackson. Dzięki jego trylogii Władcy Pierścieni zobaczyliśmy zarówno przepiękne góry jak i nizinne okolice. Okazuje się, że bajkowych miejsc jest więcej, a ostatnio jedno z nich było obserwowane przez satelitę Landsat 8. Dzięki temu uzyskaliśmy nowe ujęcia bardzo ciekawej struktury, którą jest chmura soczewkowa.

Wyjątkowy kadr

Taieri Pet, bo tak właśnie nazywane jest to zjawisko w Nowej Zelandii, jest chmurą soczewkową o stacjonarnym charakterze. Aby mogła powstać, konieczne są konkretne okoliczności w troposferze, czyli najniższej warstwie ziemskiej atmosfery. W połączeniu z wiatrem wiejącym w okolicy pasm górskich daje właśnie ten niezwykły efekt.

Widok Taieri Pet z Ziemi

Taieri Pet pojawia się nad Rock and Pillar Range w regionie Strath-Taieri w Otago na Wyspie Południowej Nowej Zelandii. Chmura jest dość częstym zjawiskiem w okolicy Middlemarch. Jak wskazuje portal sciencealert.com, pierwsze wzmianki o niej pojawiają się już w latach 90. XIX wieku, a dla miejscowych jej pojawienie się było ostrzeżeniem przed nadchodzącą burzą. Dzięki satelicie Landsat 8 mamy dość rzadką okazję przyjrzeć się temu zjawisku z nieco innej perspektywy.

